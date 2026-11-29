Очередное извинение Зеленского и вопрос ответственности перед украинцами
Пишут, что после полученной взбучки Зеленский извинился перед Мелони за то, что не сообщил об атаке на российский корвет «Меркурий» в Бенгази, хотя публично заявил, что партнеры были в курсе
Пишут, что после полученной взбучки Зеленский извинился перед Мелони за то, что не сообщил об атаке на российский корвет «Меркурий» в Бенгази, хотя публично заявил, что партнеры были в курсе
Ну, что можно сказать? Мелони стала третьей, перед кем извинился наш мощный шоумен.
Первым был Кадыров, потом Трамп, а теперь и премьер-министр Италии получила извинения.
Единственное, что перед Кадыровым он извинился публично, перед Трампом — эпистолярно, а перед Мелони – лично.
А за майские шашлыки он извиниться еще не хочет? Или такие мелочи, по мнению шоумена, не стоят извинений?
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