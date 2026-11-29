украинский политик, общественный деятель, фигурант антикоррупционных расследований, бывший народный депутат Украины VIII созыва, с конца февраля по конец декабря 2014 года – представитель «Правого сектора».

Очередное извинение Зеленского и вопрос ответственности перед украинцами

Пишут, что после полученной взбучки Зеленский извинился перед Мелони за то, что не сообщил об атаке на российский корвет «Меркурий» в Бенгази, хотя публично заявил, что партнеры были в курсе

Пишут, что после полученной взбучки Зеленский извинился перед Мелони за то, что не сообщил об атаке на российский корвет «Меркурий» в Бенгази, хотя публично заявил, что партнеры были в курсе

Фото: ОП

Ну, что можно сказать? Мелони стала третьей, перед кем извинился наш мощный шоумен. Первым был Кадыров, потом Трамп, а теперь и премьер-министр Италии получила извинения. Единственное, что перед Кадыровым он извинился публично, перед Трампом — эпистолярно, а перед Мелони – лично. А за майские шашлыки он извиниться еще не хочет? Или такие мелочи, по мнению шоумена, не стоят извинений?

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.