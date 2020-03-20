В Киев прибыли спецпоезда из Польши и Чехии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
В частности, на границе оформлено 25,7 тысячи человек, на линии разграничения – 1,4 тысячи человек и на админгранице – 350 человек. Подавляющее их большинство – более 19 тысяч – это оформление наших соотечественников, которые направлялись на въезд из-за границы и с временно оккупированных территорий Украины.
Также продолжается доставка домой украинцев, которые находятся на смежной стороне без транспортных средств - в течение суток с привлечением транспортных средств органов местной власти и ГСЧС обеспечена доставка в Украину почти 2,3 тыс. наших соотечественников.
В свою очередь, посольство Украины в Польше сообщило в Twitter, что прошлой ночью 760 наших граждан из Чехии прибыли в Перемышль, откуда в 2:30 поездом "Укрзализныци" отправились в Украину.
"Операция "транзит" из Чехии в Украину поездами польской PKP Intercity и "Укрзализныци" через город Перемышль прошла успешно", - говорится в сообщении.
Операція "транзит" з Чехії в Україну потягами польської PKP Intercity та Укрзалізниці через місто Перемишль пройшла успішно— Ukraine in Poland (@UKRinPL) March 20, 2020
Цієі ночі 7️⃣6️⃣0️⃣ наших громадян з Чехії прибули в Перемишль, звідки о 2:30 потягом Укрзалізниці вирушили в . Вітаємо вдома! Бережіть здоров‘я pic.twitter.com/kA6auxDyzE
По словам спикера ГПС Андрея Демченко, продолжают прибывать и эвакуационные авиарейсы с украинцами с разных направлений, которых принимают столичные аэропорты, а также в Харькове, Львове, Днепре и Одессе, пишет "Украинская правда".
Также он добавил, что поскольку есть спрос на возвращение украинцев в частности из Польши, Мининфраструкутры вместе с МИД и "Укрзализныцей" организовало дополнительные спецрейсы железной дорогой. Утром 20 марта уже прибыло два таких поезда, до конца дня ожидается еще несколько.
"Из Киева до Перемышля они шли пустые, только с экипажем, а возвращались с нашими гражданами. Сейчас таким образом в Украину вернулось более 1150 украинцев, а также двое иностранцев с видом на жительство в Украине", - сказал Демченко.
Он заметил, что на борт этих поездов поднялись представители санитарно-карантинного подразделения, людям измерили температуру и проверили их состояние здоровья визуально. Повышенной температуры не было. Люди заполнили согласие на добровольное проведение профилактических мероприятий, и все они проследовали в Украину.
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Напомним, 18 марта в Украину вернулись почти 20 тысяч человек.
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