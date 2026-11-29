Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

Под вражескими ударами, в частности, находился Сарненский район.

Известно о 13 раненых гражданских, пятеро из них – в тяжелом состоянии.

Другой информации о последствиях российских обстрелов пока нет.

Напомним, днем 29 ноября российские войска нанесли удар беспилотником по Немышлянскому району Харькова. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей.