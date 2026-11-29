Пятый год полномасштабной войны. А военные и их семьи снова вынуждены попрошайничать/поднимать перед властью вопрос повышения денежного довольствия

Пятый год полномасштабной войны. А военные и их семьи снова вынуждены попрошайничать/поднимать перед властью вопрос повышения денежного довольствия

Иллюстративное фото: АрмияInform

Снова накануне принятия государственного бюджета. Снова публичная огласка. Снова необходимость объяснять государству, почему его военные заслуживают достойной оплаты службы.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство ищет возможности повысить минимальное денежное довольствие военнослужащих, но для этого нужны десятки миллиардов гривен ежемесячно. Также напомнил о наличии боевых и дополнительных выплат.

Министерство обороны, в свою очередь, снова прорабатывает этот вопрос.

Но мы уже это проходили.

В прошлом году в ответ на общественный запрос о повышении зарплат военным нам предложили механизм новых контрактов. Впоследствии, во времена Федорова, презентовали новую контрактную модель и систему мотивационных выплат.

Однако к системному повышению базового денежного довольствия эти контракты фактически не имели АБСОЛЮТНО НИКАКОГО отношения.

Изменение условий контракта, дополнительные вознаграждения за выполнение задач и повышение базового денежного довольствия – это разные вещи.

Боевые выплаты – это компенсация за повышенный риск для жизни, а не аргумент против повышения основной зарплаты военного.

К тому же деньги, которые военнослужащий получал в 2022 году, и аналогичная сумма в конце 2026-го имеют совершенно разную покупательную способность.

И это даже без учета того, что военные постоянно тратят собственное денежное довольствие на ремонт автомобилей, снаряжение, оборудование, ТОПЛИВО, КОТОРОЕ ПО 100 ГРИВЕН ЗА ЛИТР, и другие потребности своих подразделений.

Военный получает деньги от государства, чтобы потом за эти же деньги обеспечивать выполнение задач этого же государства.

Насколько абсурдна сама нормализация этого явления?

И если мы снова говорим об отсутствии финансового ресурса, то где результаты комплексного кадрового и функционального аудита армии?

Не очередной формальной проверки документов, а реального среза численности, функционала, компетенций, нагрузки и эффективности использования личного состава. В частности, в штабах и органах военного управления.

Сколько людей фактически проходят службу, а сколько лишь числятся в воинских частях?

Сколько должностей существуют в силу объективной военной необходимости, а сколько – из-за инерции системы, дублирования функций и устаревших управленческих процессов?

Сколько административной работы сегодня можно автоматизировать?

Сколько офицерских должностей действительно требуют соответствующего звания, компетенций и уровня денежного довольствия?

Еще в 2024 году сам Генеральный штаб заявлял о намерении сократить свою штатную численность на 60% в рамках реорганизации и устранить дублирование функций.

В 2026 году правоохранители продолжают разоблачать схемы фиктивного прохождения военной службы и незаконного получения выплат.

Так каковы результаты этих проверок? Каков реальный масштаб проблемы? Какой финансовый ресурс можно высвободить благодаря устранению злоупотреблений и оптимизации структуры?

Безусловно, современная армия нуждается в профессиональных штабах, логистике, медиках, инженерах, аналитиках, связистах и других специалистах обеспечения. Их работа является неотъемлемой составляющей обороноспособности.

Но необходимо отличать обеспечение боевых подразделений от обеспечения существования самой бюрократической системы.

Выслуга лет, звание или многолетнее пребывание на должности сами по себе не являются показателями эффективности.

Армия не должна содержать должности только потому, что они десятилетиями существовали в штатном расписании. Особенно если их функционал сводится к перекладыванию бумаг из одной стопки в другую в звании генерал-майора времен СССР, дублированию отчетности и созданию работы ради работы.

Необходимо провести оценку соответствия должностей современным условиям войны, устранить фиктивное прохождение службы, оптимизировать избыточный административный аппарат и определить реальные возможности перераспределения финансового ресурса.

Это не заменит необходимости увеличивать финансирование денежного довольствия, но позволит предметно говорить об эффективности использования уже имеющихся средств.

Мы уже в декабре 2026 года. И военные и их семьи снова вынуждены стучать во все двери, создавать общественный резонанс и требовать того, что должно было бы быть одной из первоочередных задач государства в условиях большой войны.

Самый большой абсурд заключается в том, что именно люди, благодаря которым это государство продолжает существовать, экономика – функционировать, государственные учреждения – работать, а миллионы украинцев – жить своей жизнью, в том числе и с "бронями" и справками, до сих пор вынуждены доказывать, что они должны быть в приоритете.

Не после всех остальных.

Не по остаточному принципу.

Не тогда, когда найдется дополнительный финансовый ресурс.

А в ПРИОРИТЕТЕ.

Вопрос не в том, что полицейские, учителя, врачи или другие работники не заслуживают повышения зарплат. Заслуживают. Вопрос в том, почему в стране, которая ведет войну за собственное существование, военные каждый раз рискуют остаться позади.

Достойное денежное довольствие военнослужащих – это не благотворительность, не привилегия и не проявление доброй воли правительства. Это ответственность государства перед людьми, на которых держится его существование.

Это вопрос обороноспособности, мотивации, сохранения кадрового потенциала армии, доверия к государству и справедливости по отношению к военным и их семьям.

И если государство требует от человека выполнения высшего долга, вплоть до риска потерять собственную жизнь, то и само государство должно выполнять свои обязательства перед этим человеком.

Военные не должны ежегодно отвоевывать право на достойное денежное довольствие еще и у собственного государства.