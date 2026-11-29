Иллюстративное фото: из открытых источников

Происшествие случилось в воскресенье, 29 ноября, в поселке Старый Салтов Чугуевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Мужчина наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет на собственном подворье. Предмет сдетонировал, в результате чего 71-летний мужчина получил травмы.

Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 29 ноября российские войска нанесли удар беспилотником по Немышлянскому району Харькова. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей.