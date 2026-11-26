Фото: прокуратура Одесской области

В Одессе 45-летний мужчина пытался незаконно завладеть квартирой в элитном жилом комплексе на Французском бульваре. Для этого он подделал документы владельца и получил доверенность на распоряжение недвижимостью стоимостью более 5,4 млн. грн

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в ноябре 2022 года одессит узнал, что владелец квартиры - гражданин Израиля - уехал за границу. После этого мужчина подделал его паспорт и карточку налогоплательщика, вклеив в паспорт собственную фотографию.

Впоследствии, выдавая себя владельцем недвижимости, он обратился к нотариусу и получил доверенность на распоряжение квартирой.

Пока незаконное право собственности на жилье отменили, а квартиру вернули законному владельцу.

Муж находится под домашним арестом. Ему сообщили о подозрении в покушении на мошенничество в особо крупных размерах и подлоге документов.

Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили частного нотариуса и его подельников, которые мошенническим способом сняли более 1 млн гривен со счетов умерших лиц.