Фото: Херсонская областная прокуратура

Бывший сотрудник органов внутренних дел Украины приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, коллаборационизм и жестокое обращение с гражданским населением. Во время оккупации Херсона он работал на россиян в незаконно созданном правоохранительном органе

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

Прокуроры доказали в суде, что во время временной оккупации Херсона мужчина добровольно перешел на службу к врагу. Он вступил в должность "старшего следователя" в оккупационном "райотделе полиции".

По данным прокуратуры, в этой должности осужденный способствовал подавлению любых проявлений несогласия с политикой оккупационных властей.

Суд признал его виновным в жестоком обращении с гражданским населением, государственной измене и коллаборационизме.

Кроме 15 лет заключения с конфискацией имущества, мужчина был лишен специального звания "старший лейтенант милиции".

Также ему запретили в течение 13 лет занимать какие-либо должности в органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органах, заниматься правоохранительной деятельностью и деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.