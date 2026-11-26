Россия атаковала Одессу и пригород: погиб 70-летний мужчина
В результате российской атаки на Одессу и пригород погиб 70-летний мужчина. Поврежден объект гражданской инфраструктуры и территория частного домовладения
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает RegioNews.
По его словам, медики боролись за жизнь пострадавшего, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
На местах попаданий работают экстренные и коммунальные службы. Идет ликвидация последствий российской атаки.
Напомним, Украина впервые сбила российский реактивный дрон "Герань" боевым лазером.
23 ноября 2026
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Как выживает город в Запорожской области, который более четырех лет находится на линии фронта
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
На Донетчине девять педагогов подозревают в сотрудничестве с оккупантами
26 ноября 2026, 17:50В Ровенской области женщина обворовывала пенсионеров под видом оформления доплат к пенсии
26 ноября 2026, 17:37В Киеве мужчина продавал наркотики на все регионы
26 ноября 2026, 17:35В Одесской области ухилянцев "пускали за границу" за 20 тысяч долларов
26 ноября 2026, 17:15Эксправохранителя из Херсона приговорили к 15 годам за госизмраду и коллаборационизм
26 ноября 2026, 17:10В Виннице Opel сбил 79-летнюю женщину на пешеходном переходе
26 ноября 2026, 16:57В Одессе мужчина поддел документы, чтобы завладеть квартирой за 5,4 млн грн
26 ноября 2026, 16:45СБУ сообщила о возвращении в Украину тел 250 погибших защитников
26 ноября 2026, 15:58В Ровенской области 42-летняя женщина попала под грузовик во время оформления ДТП
26 ноября 2026, 15:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Все блоги »