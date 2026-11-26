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В результате российской атаки на Одессу и пригород погиб 70-летний мужчина. Поврежден объект гражданской инфраструктуры и территория частного домовладения

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает RegioNews.

По его словам, медики боролись за жизнь пострадавшего, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

На местах попаданий работают экстренные и коммунальные службы. Идет ликвидация последствий российской атаки.

Напомним, Украина впервые сбила российский реактивный дрон "Герань" боевым лазером.