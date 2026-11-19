За границу за 20 тысяч: в Ровенской области разоблачили схему
В Ровенской области разоблачили схему пересечения границы. Правоохранители разоблачили двух организаторов
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
В мессенджере неизвестный пообещал двоим мужчинам помочь уехать из Украины. 8 апреля в оговоренное место прибыли военнообязанные, а также на двух мотоциклах Loncin в то время 17-летний житель села Будимля вместе со своим несовершеннолетним односельчанином.
Ребята доставили "клиентов" в пограничные поездки в объезд пунктов пропуска. Впоследствии несовершеннолетний предоставлял им инструкции по дальнейшим действиям. Правоохранители задержали злоумышленников после получения денег. Свои "услуги" они оценили в 20 тысяч долларов.
Напомним, что в Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации. Организатором схемы оказалась адвокат.