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Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В мессенджере неизвестный пообещал двоим мужчинам помочь уехать из Украины. 8 апреля в оговоренное место прибыли военнообязанные, а также на двух мотоциклах Loncin в то время 17-летний житель села Будимля вместе со своим несовершеннолетним односельчанином.

Ребята доставили "клиентов" в пограничные поездки в объезд пунктов пропуска. Впоследствии несовершеннолетний предоставлял им инструкции по дальнейшим действиям. Правоохранители задержали злоумышленников после получения денег. Свои "услуги" они оценили в 20 тысяч долларов.

Напомним, что в Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации. Организатором схемы оказалась адвокат.