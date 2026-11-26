Фото: полиция Винницкой области

В Виннице в результате ДТП пострадала 79-летняя женщина. Ее сбил автомобиль Opel на нерегулируемом пешеходном переходе. После осмотра медики отпустили пострадавшую домой

Об этом сообщили в полиции Винницкой области, передает RegioNews .

Автопроисшествие случилось 25 ноября около 19:00 на улице Привокзальной в Виннице.

По предварительной информации, 69-летний водитель автомобиля Opel наехал на местную жительницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину осмотрели медики и оказали ей необходимую помощь, после чего отпустили домой.

Водитель прошел признание — он был трезв. Автомобиль изъяли и поместили на арестплощадку.

Напомним, в Киевской области водитель сбил несовершеннолетнюю прямо на переходе. Девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 17-летнюю пешеходку с травмами госпитализировали.