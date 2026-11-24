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Об этом в соцсети X заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает RegioNews.

"Кремль снова ставит под угрозу средства к существованию миллионов людей, в частности в странах, которые зависят от украинского агроэкспорта. Украина и дальше будет делать все от нее зависящее для обеспечения мировых поставок продовольствия, несмотря на попытки России их сорвать", – подчеркнул министр.

Сибига также поблагодарил Латвию и ее президента Эдгарса Ринкевичса за председательство на заседании Совбеза ООН. По его словам, Латвия впервые в истории председательствует в этом органе.

Отдельно глава МИД выразил благодарность Турции, Индии, Египту и Филиппинам за участие в заседании, подчеркнув, что последствия российской агрессии выходят далеко за пределы Европы.

Кроме того, министр заявил, что в преддверии зимы Россия пытается лишить миллионы украинцев электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Сибига также затронул вопрос законности пребывания России на месте постоянного члена Совета Безопасности ООН, ранее принадлежавшего Советскому Союзу.

Напомним, в течение прошлой недели российские войска атаковали 20 регионов Украины, применив около 2700 ударных беспилотников, почти 1460 управляемых авиабомб и 165 ракет разных типов.

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