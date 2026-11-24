Фото: ОВА

Число раненых в результате российской атаки на Запорожье возросло до 32 человек

Об этом сообщил в. и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

Среди раненых – четверо детей. Младшему еще нет и года, другим – 4, 6 и 16 лет.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, утром 24 ноября российские войска нанесли удары по Запорожью. Ранее сообщалось о двух погибших и 22 пострадавших.