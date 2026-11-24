Фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 24 населенных пункта Сумской области. Для атак оккупанты применяли управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, минометы и артиллерию

Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрелов ранения и травмы получили семь мирных жителей, среди которых двое детей.

В частности, в Глуховской общине в результате ударов российских беспилотников пострадали 16-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 42 и 52 лет.

В Шосткинской общине из-за атаки БпЛА травмирован 9-летний ребенок и 56-летняя женщина. У потерпевшей диагностировали острую реакцию на стресс.

Еще два человека пострадали в Середино-Будской общине, где российский дрон попал в аптеку. Травмы получили 69-летний мужчина и 55-летняя женщина.

По каждому факту возбуждены уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 24 ноября российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате ударов разрушен частный жилой дом и частично разрушена пятиэтажка. Погибли два человека, еще 22 получили ранения.