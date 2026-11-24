Россияне атаковали три района Днепропетровщины: есть раненые
В ночь на 24 ноября российские войска атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Павлограде в результате атаки возник пожар. Пострадали двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет. Оба будут лечиться амбулаторно.
В Песчанской громаде Самаровского района повреждены складские помещения.
На Никопольщине под российскими ударами оказались Никополь и Марганецкая громада.
Напомним, утром 24 ноября российские войска нанесли удары по Запорожью. Погибли два человека, количество пострадавших возросло до 32 человек.
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