Фото: ОВА

В ночь на 24 ноября российские войска атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Павлограде в результате атаки возник пожар. Пострадали двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет. Оба будут лечиться амбулаторно.

В Песчанской громаде Самаровского района повреждены складские помещения.

На Никопольщине под российскими ударами оказались Никополь и Марганецкая громада.

Напомним, утром 24 ноября российские войска нанесли удары по Запорожью. Погибли два человека, количество пострадавших возросло до 32 человек.