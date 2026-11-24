Фото: ОВА

Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

В результате ударов разрушен частный жилой дом и частично разрушена пятиэтажка.

Также повреждены многоэтажные и приватные дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры.

В результате атаки погибли два человека, еще 22 получили ранения, среди них – двое детей в возрасте 6 и 16 лет.

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У женщины диагностировали минно-взрывную и черепно-мозговую травму.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, в Дымере на Киевщине завершили аварийно-спасательные работы на месте российской атаки, унесшей жизни 11 человек. Спасатели работали более суток.