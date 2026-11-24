Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 641 тысячи военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1848 оккупантов, один танк, 11 бронемашин, 55 артсистем, три РСЗО, одно средство ПВО, 1154 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 371 единицу автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 24.11.26 ориентировочно составили:

Напомним, в течение 20 ноября и в ночь на 21 ноября Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов, два пункта управления российских войск и автомобильный мост через Северский Донец.