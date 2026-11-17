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Даже перспективная бизнес-идея может не принести ожидаемого результата из-за юридических ошибок на старте. Незащищенная интеллектуальная собственность, отсутствие договора между партнерами и неправильно выбранная форма ведения бизнеса могут создать серьезные риски для предпринимателей

Об этом сообщает ОО "Защита государства", передает RegioNews .

Несмотря на популярность таких направлений как оборонная промышленность, агросектор и ИТ, начинающие часто недооценивают юридическую сторону запуска собственного дела. В частности, откладывают оформление документов или договариваются с партнерами устно в надежде решить все вопросы в процессе работы.

Три распространенные ошибки, которые могут дорого стоить молодому бизнесу:

Первая – отсутствие защиты интеллектуальной собственности. Если предприниматель не позаботился о юридическом оформлении прав на бренд, программный код или другие разработки, он рискует потерять контроль над собственным продуктом. В таких ситуациях важно заранее определить, кому принадлежат права на результаты работы.

Вторая – партнерство без письменного соглашения. Даже дружеские отношения не гарантируют отсутствие конфликтов при ведении общего дела. Вопросы распределения прибыли, ответственности, обязанностей и выхода из бизнеса следует урегулировать документально еще до начала сотрудничества.

Третья – неправильный выбор формы ведения бизнеса. Регистрация физического лица-предпринимателя (ФЛП) или общества с ограниченной ответственностью (ООО) должна отвечать особенностям деятельности, финансовым планам и рискам предпринимателя. От этого зависят налоговые обязательства и имущественная ответственность.

Юристы общественной организации "Защита Государства" готовы помочь предпринимателям разобраться с юридическими рисками и получить консультации по началу бизнеса.

Напомним, ранее специалисты общественной организации рассказали об индексации выплат для военных. Она не премия или дополнительная доплата. При этом командир не может решать, получит ли военную индексацию выплат или нет.