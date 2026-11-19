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Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"В Подольском районе попадание в трехэтажное офисное здание", – говорится в сообщении.

Экстренные службы направляются на место.

Обновлено: В Подольском районе горит мансарда трехэтажного здания. В Деснянском возгорании кровли тоже трехэтажное здание.

Напомним, по состоянию на утро 19 ноября из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре есть обесточивание в пяти областях Украины. В частности, враг атакует объекты, на которых ремонт почти завершен.