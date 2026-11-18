Фото: Офис Генерального прокурора

В Черновцах правоохранители разоблачили реабилитационный центр, в котором людей с алкогольной и наркотической зависимостью изолировали от внешнего мира, принуждали к безвозмездному труду и применяли к ним физическое насилие

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, деятельность заведения организовал 52-летний мужчина вместе с четырьмя сообщниками.

Центр работал с июня 2024 года по ноябрь 2026 года. Под видом реабилитационных услуг там содержались люди, которых фактически заставляли работать на нужды учреждения.

Пациенты убирали жилые помещения и санитарные зоны, готовили еду и выполняли другую хозяйственную работу.

При отказе работать или нарушении внутренних правил к ним применяли физическую силу и психологическое давление.

Условия пребывания в центре ограничивали свободу передвижения. На окнах установили решетку, дверь не имела внутренних ручек, а территорию огородили колючей проволокой.

Кроме того, пациентов кормили просроченными продуктами.

Во время обысков правоохранители обнаружили в заведении 29 человек – 24 мужчин и пятерых женщин.

Также изъяли ножи, бить, два травматических пистолета и лекарственные средства, срок годности которых истек более трех лет назад.

Организатора и четырех его подельников задержали. Всем пяти сообщили о подозрении в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Суд избрал им меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Напомним, что в Харькове разоблачили два псевдореабилитационных центра, где людей с зависимостями незаконно содержали, изолировали и заставляли работать бесплатно.