Фото: полиция Харьковской области

В Харькове 38-летнего мужчину подозревают в умышленном поджоге двух автомобилей, припаркованных у многоэтажного дома. Обе машины полностью выгорели. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел ночью 15 ноября в Слободском районе Харькова. По данным следствия, мужчина заранее подготовил бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

Сначала он подошел к автомобилю, припаркованному у многоэтажки, облил его легковоспламеняющейся смесью и поджег.

После этого злоумышленник поджег еще одну машину, которая стояла у другого подъезда того же дома.

В результате пожара оба транспортных средства полностью уничтожены. Владельцам автомобилей нанесен материальный ущерб, сумму которого устанавливают.

Оперативники уголовного розыска установили личность причастного к поджогам. Им оказался 38-летний житель Харькова.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге будут судить двух подростков в возрасте 15 и 16 лет , которых обвиняют в поджогах автомобилей по заказу представителей России. За выполнение задач они получали денежное вознаграждение.