Не оплатил 125 тысяч залога: в Ровно подозреваемого взяли под стражу
В Ровно 33-летнего мужчину, подозреваемого в повторном совершении преступления, взяли под стражу на 60 суток. Суд также определил альтернативную меру пресечения — залог в размере 125 тысяч гривен, однако муж ее пока не оплатил
Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .
В ходе досудебного расследования подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе.
Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что в Ровно 33-летний мужчина, ранее отбывавший наказание за совершение имущественных преступлений, угнал велосипед. Кроме того, в августе этого года в суд уже был направлен обвинительный акт по факту кражи.
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