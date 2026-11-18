Фото: полиция Ровенской области

В Ровно 33-летнего мужчину, подозреваемого в повторном совершении преступления, взяли под стражу на 60 суток. Суд также определил альтернативную меру пресечения — залог в размере 125 тысяч гривен, однако муж ее пока не оплатил

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

В ходе досудебного расследования подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе.

Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Ровно 33-летний мужчина, ранее отбывавший наказание за совершение имущественных преступлений, угнал велосипед. Кроме того, в августе этого года в суд уже был направлен обвинительный акт по факту кражи.