Торговал наркотиками через почтовые сервисы: киевлянину грозит 12 лет заключения
В Киеве будут судить 24-летнего мужчину, обвиняемого в сбыте наркотиков и психотропных веществ через почтовые сервисы. Во время задержания у него изъяли посылку с более чем 200 граммами мефедрона
Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .
Правоохранители задержали мужчину в сентябре этого года в Святошинском районе столицы. На момент задержания у него была посылка с мефедроном весом более 200 граммов, которую планировал отправить заказчику через почтовый сервис.
В ходе последующего обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили еще более 50 зип-пакетов с наркотическими и психотропными веществами.
Среди изъятого – кокаин, 4-ММС, МДМА, кетамин, амфетамин, PVP и каннабис.
В настоящее время обвинительный акт направили в суд.
В случае доказательства вины мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.