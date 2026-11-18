Фото: полиция Киева

В Киеве будут судить 24-летнего мужчину, обвиняемого в сбыте наркотиков и психотропных веществ через почтовые сервисы. Во время задержания у него изъяли посылку с более чем 200 граммами мефедрона

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .

Правоохранители задержали мужчину в сентябре этого года в Святошинском районе столицы. На момент задержания у него была посылка с мефедроном весом более 200 граммов, которую планировал отправить заказчику через почтовый сервис.

В ходе последующего обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили еще более 50 зип-пакетов с наркотическими и психотропными веществами.

Среди изъятого – кокаин, 4-ММС, МДМА, кетамин, амфетамин, PVP и каннабис.

В настоящее время обвинительный акт направили в суд.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.