Фото: полиция Киева

В Печерском районе Киева в результате попадания российского беспилотника в недостроенное здание пострадал 22-летний мужчина. Взрывная волна также повредила окна в расположенном рядом жилом доме

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

По предварительным данным, местный житель получил осколочное ранение ноги. Его госпитализировали.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.

Специалисты осмотрели обломки вражеского беспилотника и изъяли доказательства. Полицейские документируют последствия атаки.

Напомним, что в Киеве 18 ноября во время атаки российских беспилотников обломки попали в 28-этажный жилой дом в Печерском районе. Также обломки БпЛА рухнули в парковой зоне.