В Киеве в результате атаки дрона пострадал 22-летний мужчина
В Печерском районе Киева в результате попадания российского беспилотника в недостроенное здание пострадал 22-летний мужчина. Взрывная волна также повредила окна в расположенном рядом жилом доме
Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .
По предварительным данным, местный житель получил осколочное ранение ноги. Его госпитализировали.
На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.
Специалисты осмотрели обломки вражеского беспилотника и изъяли доказательства. Полицейские документируют последствия атаки.
Напомним, что в Киеве 18 ноября во время атаки российских беспилотников обломки попали в 28-этажный жилой дом в Печерском районе. Также обломки БпЛА рухнули в парковой зоне.
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