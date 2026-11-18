Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве 45-летний мужчина приговорен к шести годам лишения свободы за мошенничество с земельным участком площадью 5 гектаров в Киевской области. Для продажи чужой земли он использовал поддельный паспорт с собственной фотографией

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, в октябре 2021 года мужчина пришел к нотариусу с поддельным паспортом жителя Харькова. В документ вклеили его фотографию, благодаря чему он выдавал себя настоящим владельцем земельного участка в селе Демидов Вышгородского района.

Подделав личность владельца, мужчина оформил продажу 5 гектаров земли почти за 3,7 млн. гривен. В то же время сам денег за сделку он не получил.

Впоследствии участники мошеннической схемы перепродали этот земельный участок еще несколько раз. Настоящий собственник земли в тот момент находился за границей и узнал о незаконных сделках только впоследствии.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину. Он объяснил, что выдавал себя за собственника земельного участка по просьбе знакомого.

По результатам рассмотрения дела мужчина признали виновным в использовании поддельного документа и мошенничестве. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили частного нотариуса и его подельников, которые мошенническим способом сняли более 1 млн гривен со счетов умерших лиц.