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Посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют на этой неделе встретиться с представителями Украины и европейских стран в Берлине

Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя правительства США, сообщает RegioNews.

По информации издания, встреча запланирована на четверг через неделю после того, как Виткофф и Кушнер призвали Россию предложить собственную систему безопасности для Европы после завершения войны. Эту инициативу американские представители рассматривают как один из возможных путей прекращения боевых действий.

Цель переговоров в Берлине – наработать гарантии, которые должны предотвратить новые российские атаки на Украину, а также обсудить механизмы восстановления украинской экономики.

В то же время Дональд Трамп должен встретиться в Китае с Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином. Ранее американский президент заявлял, что планирует поднять во время переговоров вопросы войны в Украине.

Как отмечает источник Axios, представители администрации Трампа поддерживают постоянный контакт с украинскими и европейскими должностными лицами, параллельно продолжая переговоры с Россией. Американский чиновник назвал встречу в Берлине и визит Трампа в Китай скоординированными дипломатическими усилиями.

По данным издания, о переговорах по Украине также проинформированы государственный секретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер, сопровождающие Трампа во время поездки в Китай.

Напомним, 10 и 11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты выступили посредниками в переговорном процессе.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, следующий раунд переговоров может пройти как в Объединенных Арабских Эмиратах, так и в Швейцарии. Окончательное место встречи будет зависеть от договоренностей между переговорными командами.

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