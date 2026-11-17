Россияне атаковали Днепропетровщину ракетами и дронами: повреждены дома и предприятия
В ночь на 17 ноября российские войска почти 20 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области ракетами и беспилотниками
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Днепре повреждено предприятие, транспортная инфраструктура и частный дом.
В Павлоградском районе под ударами оказались Павлоград и Троицкая громада. Повреждены предприятие и автомобили.
В Кривом Роге пострадали предприятие и частный дом, а в Новопольской общине – инфраструктура.
В Никопольском районе россияне атаковали Никополь, Марганецкую и Покровскую громады.
В Верхнеднепровской громаде Каменского района под удар попала инфраструктура.
В Шахтерской громаде Синельниковского района поврежден многоквартирный дом.
Напомним, в Камышевахе на Запорожье завершили поисковые работы: погибли 72 человека, еще четверо остаются пропавшими без вести.