Фото: ОВА

В ночь на 17 ноября российские войска почти 20 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области ракетами и беспилотниками

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре повреждено предприятие, транспортная инфраструктура и частный дом.

В Павлоградском районе под ударами оказались Павлоград и Троицкая громада. Повреждены предприятие и автомобили.

В Кривом Роге пострадали предприятие и частный дом, а в Новопольской общине – инфраструктура.

В Никопольском районе россияне атаковали Никополь, Марганецкую и Покровскую громады.

В Верхнеднепровской громаде Каменского района под удар попала инфраструктура.

В Шахтерской громаде Синельниковского района поврежден многоквартирный дом.

Напомним, в Камышевахе на Запорожье завершили поисковые работы: погибли 72 человека, еще четверо остаются пропавшими без вести.