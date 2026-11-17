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Утром 17 ноября русские войска атаковали частный сектор и кондитерскую фабрику в Днепре

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате ударов пострадали семь человек.

В больницу госпитализировали четырех женщин и одного мужчину. Все пятеро находятся в состоянии средней тяжести, им оказывают необходимую медпомощь.

Еще две женщины от госпитализации отказались.

Напомним, утром 17 ноября враг совершил комбинированную атаку на Запорожье. Число погибших возросло до двух, пострадали 18 человек.