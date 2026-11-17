Фото: ГСЧС Киева

В Киеве в результате российской атаки погибли два человека, один мужчина ранен. Удар пришелся на Оболонский район столицы, где повреждено нежилое здание

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, передает RegioNews.

Во время ликвидации последствий обстрела чрезвычайники спасли человека, который оказался заблокирован под завалами. Пострадавший был передан медикам.

Также в результате российской атаки в Днепровском районе Киева возник пожар в нежилом здании.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, поздно вечером 16 ноября враг атаковал столицу баллистическими ракетами, а к утру 17 ноября город оказался под угрозой ударных беспилотников. Сообщалося о повреждении инфраструктуры и пожары в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.