Российская атака на Киев: в Оболонском районе погибли два человека
В Киеве в результате российской атаки погибли два человека, один мужчина ранен. Удар пришелся на Оболонский район столицы, где повреждено нежилое здание
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, передает RegioNews.
Во время ликвидации последствий обстрела чрезвычайники спасли человека, который оказался заблокирован под завалами. Пострадавший был передан медикам.
Также в результате российской атаки в Днепровском районе Киева возник пожар в нежилом здании.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Напомним, поздно вечером 16 ноября враг атаковал столицу баллистическими ракетами, а к утру 17 ноября город оказался под угрозой ударных беспилотников. Сообщалося о повреждении инфраструктуры и пожары в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.