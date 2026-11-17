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Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

Под ударами оказались промышленные объекты в трех районах города. Повреждены производственные и складские помещения, возникли пожары.

В результате атаки погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.

Напомним, ранее сообщалось о двух раненых в результате утреннего удара врага по Запорожью.