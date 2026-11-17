Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

В результате удара погибла женщина, еще одна получила травмы.

На стоянке загорелись четыре транспортных средства – два легковых и два грузовых автомобиля.

На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним, утром 17 ноября враг совершил комбинированную атаку на Запорожье. Число погибших возросло до двух, пострадали 18 человек.