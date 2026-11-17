Враг попал в стоянку автомобилей в Виннице: погибла женщина, еще одна пострадала
Утром 17 ноября российские войска атаковали Винницу, попав в автостоянку
Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.
В результате удара погибла женщина, еще одна получила травмы.
На стоянке загорелись четыре транспортных средства – два легковых и два грузовых автомобиля.
На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки.
Напомним, утром 17 ноября враг совершил комбинированную атаку на Запорожье. Число погибших возросло до двух, пострадали 18 человек.
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