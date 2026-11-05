Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 ноября РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-35 и 128 ударными БпЛА типа Shahed (65 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 105 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, поздно вечером 4 ноября в результате российской атаки вспыхнул пожар на территории склада в Бучанском районе Киевской области.