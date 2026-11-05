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В больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате российской атаки на столицу 10 октября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ГВА.

"К сожалению, в больнице скончалась 66-летняя женщина, которая получила ранения в результате вражеского удара 10 октября. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 10 октября российские войска ударили по Киеву ракетами и дронами. В результате атаки пострадали 12 человек.