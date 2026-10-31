Фото: Укринформ

На месте встречи украинской гуманитарной миссии из временно оккупированных Олешков развернули штаб для помощи людям, эвакуированным из города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

В штабе работают медики, психологи, волонтеры и представители омбудсмена. Для прибывших подготовили пункты обогрева, горячее питание и колесные кресла для маломобильных людей.

Все прибывшие пройдут медосмотр. При необходимости им окажут помощь на месте или доставят в больницу.

Также организовали помощь домашним животным: подготовили корм, воду, переноски и отдельный автомобиль для перевозки.

Напомним, 30 октября украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем отправилась в направлении временно оккупированных Олешек Херсонской области.

Впоследствии Арахамия сообщил, что эвакуированные жители Олешек вместе с украинской делегацией направляются в Анапу. Оттуда они должны вылететь в Беларусь, а затем автобусами добраться до Украины.

Четыре самолета с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, уже прибыли в белорусский Гомель.