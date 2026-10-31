На месте встречи эвакуированных из Олешков развернули гуманитарный штаб
На месте встречи украинской гуманитарной миссии из временно оккупированных Олешков развернули штаб для помощи людям, эвакуированным из города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
В штабе работают медики, психологи, волонтеры и представители омбудсмена. Для прибывших подготовили пункты обогрева, горячее питание и колесные кресла для маломобильных людей.
Все прибывшие пройдут медосмотр. При необходимости им окажут помощь на месте или доставят в больницу.
Также организовали помощь домашним животным: подготовили корм, воду, переноски и отдельный автомобиль для перевозки.
Напомним, 30 октября украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем отправилась в направлении временно оккупированных Олешек Херсонской области.
Впоследствии Арахамия сообщил, что эвакуированные жители Олешек вместе с украинской делегацией направляются в Анапу. Оттуда они должны вылететь в Беларусь, а затем автобусами добраться до Украины.
Четыре самолета с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, уже прибыли в белорусский Гомель.