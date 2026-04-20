Фото: полиция

Канал незаконной миграции организовал 33-летний мужчина. Участники группы помогали иностранцам въезжать в Украину и получать виды на жительство на основе фальшивых документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Организатор, используя подконтрольное фиктивное предприятие, наладил систематическое оформление разрешений на трудоустройство иностранцев в Украине. В схеме также принимала участие юридическая компания и ряд лиц, которые обеспечивали документальное прикрытие и оформление фиктивных разрешений на трудоустройство иностранцев через подконтрольные коммерческие структуры.

Стоимость пакета документов составляла 3000 долларов. Следствие установило, что услугами успели воспользоваться, по меньшей мере, 47 граждан Китая и стран Южной Америки.

Организаторв задержали при получении последней части оплаты от очередного клиента в размере 87 тысяч гривен (всего передано 147,5 тысяч гривен).

Во время обысков правоохранители изъяли документацию и черновые записи, компьютерную технику и мобильные телефоны, наличные.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через границу по корыстным мотивам). Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция устанавливает других участников схемы, чтобы привлечь их к ответственности.

