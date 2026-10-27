Бросил гранату в группу людей в Херсоне: мужчину приговорили к 15 годам заключения

Фото: Херсонская областная прокуратура

51-летний житель Херсона приговорен к 15 годам лишения свободы за то, что он бросил противопехотную гранату в группу мужчин. В результате взрыва один человек погиб, еще четверо получили ранения

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Как доказали прокуроры в суде, в тот вечер мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был недоволен присутствием группы мужчин на летней площадке магазина, получил противопехотную гранату, привел ее в боевое положение и бросил в их сторону.

В результате взрыва один мужчина погиб, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.

По данным следствия, гранату осужденный незаконно приобрел накануне происшествия и хранил дома. Во время обыска по месту его жительства правоохранители также обнаружили около сотни патронов к автомату и пистолету.

В суде мужчина частично признал свою вину. Он не отрицал фактических обстоятельств происшествия, установленных в ходе досудебного расследования, однако не признал, что намеревался лишить потерпевших жизнь.

Суд признал его виновным в оконченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц, умышленном убийстве и незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

По совокупности уголовных правонарушений мужчине был назначен 15 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, в сентябре в Киеве мужчина взорвал гранату из-за невозвращенного долга. В результате взрыва оба участника конфликта получили ранения. Также пострадали трое местных жителей, сидевших рядом на скамейке.