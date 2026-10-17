Россия атаковала энергетику 10 областей: где действуют ограничения электроснабжения

Фото: Укрэнерго

Ночью и утром 17 октября русские войска атаковали энергетические объекты в десяти областях Украины. Из-за обстрелов часть потребителей осталась без электроснабжения. Энергетикам уже удалось восстановить подачу света для более чем 500 тысяч потребителей

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, передает RegioNews .

Под российскими ударами оказались энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях.

Энергетики возобновляют электроснабжение повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью. В то же время, работы осложняют постоянные воздушные тревоги и угроза повторных российских обстрелов.

Из-за сетевых ограничений, вызванных предварительными атаками РФ, в субботу, 17 октября, в ряде регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме того, во всех областях применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В Министерстве энергетики объяснили, что эти ограничения необходимы, чтобы избежать перегрузки электросетей и предотвратить масштабные аварии.

Актуальные графики отключений публикуют на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения – облэнерго.

Напомним, что утром 17 октября российские войска нанесли массированный удар по Запорожью . По предварительным данным, травмировались пять человек, в том числе ребенок. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.