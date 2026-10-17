Росія атакувала енергетику 10 областей: де діють обмеження електропостачання

Фото: Укренерго

Уночі та вранці 17 жовтня російські війська атакували енергетичні об’єкти у десяти областях України. Через обстріли частина споживачів залишилася без електропостачання. Енергетикам уже вдалося відновити подачу світла для понад 500 тисяч споживачів

Про це повідомило Міністерство енергетики України, передає RegioNews .

Під російськими ударами опинилися енергетичні об’єкти у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях.

Енергетики відновлюють електропостачання всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас роботи ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних російських обстрілів.

Через мережеві обмеження, спричинені попередніми атаками РФ, у суботу, 17 жовтня, у низці регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Крім того, в усіх областях застосовують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

У Міністерстві енергетики пояснили, що ці обмеження необхідні, аби уникнути перевантаження електромереж і запобігти масштабним аваріям.

Актуальні графіки відключень публікують на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу — обленерго.

Нагадаємо, що уранці 17 жовтня російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю. За попередніми даними, травмувалися п’ятеро людей, зокрема дитина. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.