20:48  16 октября
На линии электропередачи на Днепропетровщине нашли боевую часть дрона
19:57  16 октября
В Харькове произошла стрельба между участниками дорожного движения: что известно
15:45  16 октября
Во Львовской области грузовик насмерть сбил мужчину
UA | RU
UA | RU
17 октября 2026, 10:32

В Запорожье в результате массированной российской атаки травмировались 5 человек, среди них ребенок

17 октября 2026, 10:32
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Утром 17 октября русские войска нанесли массированный удар по Запорожью. По предварительным данным, травмировались пять человек, в том числе ребенок. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В результате атаки возникли пожары двух автомобилей и нежилого помещения площадью 50 квадратных метров. Также повреждены жилые дома.

Чрезвычайники деблокировали жильцов и помогли людям безопасно покинуть здание.

Аварийно-спасательные работы были завершены. На месте работали все экстренные службы. Число пострадавших уточняется.

Напомним, что 16 октября в Запорожье в результате российского удара по реактивным системам залпового огня травмировалась женщина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье атака пострадавшие российская армия
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Россия ударила ракетами по Харькову: пострадали 15 человек, повреждены многоэтажки
17 октября 2026, 10:10
Певца TAYANNA показала, как прямо перед ее глазами ударила ракета
17 октября 2026, 00:35
Кровотечение и швы: супруга Виктора Павлика рассказала о его состоянии после операции
16 октября 2026, 23:55
На Киевщине иномарки влетели друг в друга: погибли два человека
16 октября 2026, 23:40
СБУ разоблачила адвоката, который продавал "закрытие уголовного дела"
16 октября 2026, 23:20
В Украине ощутимо подорожал базовый овощ: какие цены в супермаркетах
16 октября 2026, 23:00
В Киеве женщина убила мужчину, и пыталась выставить это как самоубийство
16 октября 2026, 22:55
Двое погибших и 10 раненых: последствия российских атак в Киевской области за неделю
16 октября 2026, 22:40
Обогащение на 13 миллионов: в НАБУ открыли материалы расследования по Стефанишиной
16 октября 2026, 22:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий
Вадим Денисенко
Все блоги »