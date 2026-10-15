На Прикарпатье проверяют информацию о мужчине, который мог издеваться над конем

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Полиция проверяет сообщения о возможном жестоком обращении с лошадью в селе Микуличин Ивано-Франковской области. По словам заявительницы, мужчина заставлял хромое животное тянуть древесину вблизи железнодорожной станции

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

14 октября в 16:45 на спецлинию "102" обратилась жительница Черновицкой области. Она сообщила о вероятном жестоком обращении с животным.

На место выехали полицейские группы по реагированию патрульной полиции. Однако к моменту их прибытия мужчины и лошади там уже не было. Правоохранители приняли заявления от женщины и еще одного свидетеля происшествия.

Сообщения зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Полиция проводит проверку.

Правоохранители просят всех, кто стал свидетелем этого случая или располагает информацией о мужчине или местонахождении коня, сообщить об этом на линию "102".

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области правоохранители открыли уголовное производство против 59-летнего местного жителя, который привязал собаку к автомобилю и тащил ее по дороге, после чего оставил на обочине за пределами села.