Отключение света 16 октября: в Укрэнерго назвали графики
16 октября в Украине продолжают действовать график ограничений электроэнергии. Причиной называют последствия российских атак
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
16 октября в части регионов будут действовать следующие ограничения потребления электроэнергией:
- 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса
- 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей).
"Внимание! В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - предупредили энергетики.
Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров .
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