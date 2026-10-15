Более 10 российских атак за день: в Днепропетровской области разрушена инфраструктура и жилые дома

Фото: Днепропетровская ОВА

15 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews .

В Днепровском районе, в Слобожанском обществе, в результате атаки повреждены терминал логистической компании, грузовика и административное здание.

На Криворожье под ударом оказалась Зеленодольская община. Там изуродованы объекты инфраструктуры, отделение логистической компании и частный дом.

В Никопольщине российские войска атаковали районный центр, Марганецкую и Покровскую общины. Повреждены инфраструктура, учебные заведения, спорткомплекс, складские помещения, торговый центр, многоквартирные дома и автомобили.

В Синельниковском районе россияне били по Славянскому обществу. Там повреждены частные дома.

Информации о погибших и раненых в сообщении областных властей нет.

Напомним, что в четверг, 15 октября, враг атаковал Днепровский район Днепропетровской области . Есть попадания по составам логистической компании.