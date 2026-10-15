Відключення світла 16 жовтня: в Укренерго назвали графіки
16 жовтня в Україні продовжають діяти графіки обмежень електроенергії. Причиною називають наслідки російських атак
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
16 жовтня в частині регіонів діятимуть такі обмеження споживання електроенергією:
- 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу
- 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).
"Увага! Внаслідок російських обстрілів – ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - попередили енергетики.
Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Нарколабораторія в приватному будинку на Черкащині: 28-річного киянина засудили до 9 років
15 жовтня 2026, 22:555-й рік великої війни: у Києві встановили перше мобільне укриття
15 жовтня 2026, 22:35Прикордонники накрили вогнем окупантів, які ховались в лісах Херсонщини
15 жовтня 2026, 22:20На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранені п’ятеро людей
15 жовтня 2026, 22:08На Прикарпатті перевіряють інформацію про чоловіка, який міг знущатися з коня
15 жовтня 2026, 21:47У нас немає плана "б"! Чи є план "б" в ЄС?
15 жовтня 2026, 21:15Понад 10 російських атак за день: на Дніпропетровщині понівечені інфраструктура та житло
15 жовтня 2026, 21:07На Київщині іномарка збила жінку прямо на переході
15 жовтня 2026, 20:55Під час тривалих повітряних тривог школи зможуть змінювати формат занять
15 жовтня 2026, 20:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі блоги »