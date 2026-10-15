Во время длительных воздушных тревог школы смогут изменять формат занятий

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Правительство определило правила организации обучения во время продолжительных воздушных тревог. Школы будут самостоятельно выбирать формат занятий в зависимости от ситуации и возможностей укрытий. Обучение сможет проходить в классах, укрытиях или совмещать очный и дистанционный форматы

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

"Каждая школа самостоятельно определяет модель обучения с учетом ситуации безопасности, емкости и обустройства укрытия. Занятия могут проходить в классах, укрытиях или совмещать очный и дистанционный форматы", - сообщил Сергей Корецкий.

Обществам поручили помочь учебным заведениям адаптировать учебный процесс к вызовам безопасности. В частности, они должны разработать возможность использования других обустроенных укрытий для проведения занятий.

Расписания уроков должны быть гибкими, а форматы обучения прогнозируемыми, чтобы родители могли планировать свой день.

Если емкости укрытия недостаточно для проведения всех занятий в очном формате, приоритет будет предоставляться предметам математической, естественной, языково-литературной, гражданской и исторической образовательных отраслей. Остальные предметы при необходимости можно будет изучать дистанционно.

Укрытия в школах, которые работают очно, должны быть приспособлены к длительному пребыванию детей. Там должны быть обустроены учебные места, освещение, резервное питание, доступ в интернет и надлежащие санитарные условия.

В Министерстве образования и науки сообщили, что будет введен ежемесячный мониторинг выполнения правительственного решения. Областные и Киевская городские военные администрации до 20 числа каждого месяца будут информировать МОН об организации образовательного процесса.

"На основе результатов мониторинга Правительство сможет принимать дальнейшие решения, необходимые для улучшения организации обучения", - отметили в МОН.

В то же время, правительство отмечает, что безопасность детей и педагогов остается приоритетом. Во время воздушной тревоги пребывание в укрытии обязательно.

Напомним, что в Киеве формат работы школ при отключении электроэнергии и водоснабжения будет зависеть от ситуации безопасности, технических возможностей заведений и способности обеспечить надлежащие условия для детей и работников.