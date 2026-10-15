20:25  15 октября
Чиновника Гостаможслужбы задержали из-за взятки на $25 тысяч
19:53  15 октября
Смертельная стрельба в Ровенской области: задержали двух подозреваемых
17:58  15 октября
В Ровенской области будут судить пятерых за переправку мужчин за границу
UA | RU
UA | RU
15 октября 2026, 20:45

Во время длительных воздушных тревог школы смогут изменять формат занятий

15 октября 2026, 20:45
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Правительство определило правила организации обучения во время продолжительных воздушных тревог. Школы будут самостоятельно выбирать формат занятий в зависимости от ситуации и возможностей укрытий. Обучение сможет проходить в классах, укрытиях или совмещать очный и дистанционный форматы

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

"Каждая школа самостоятельно определяет модель обучения с учетом ситуации безопасности, емкости и обустройства укрытия. Занятия могут проходить в классах, укрытиях или совмещать очный и дистанционный форматы", - сообщил Сергей Корецкий.

Обществам поручили помочь учебным заведениям адаптировать учебный процесс к вызовам безопасности. В частности, они должны разработать возможность использования других обустроенных укрытий для проведения занятий.

Расписания уроков должны быть гибкими, а форматы обучения прогнозируемыми, чтобы родители могли планировать свой день.

Если емкости укрытия недостаточно для проведения всех занятий в очном формате, приоритет будет предоставляться предметам математической, естественной, языково-литературной, гражданской и исторической образовательных отраслей. Остальные предметы при необходимости можно будет изучать дистанционно.

Укрытия в школах, которые работают очно, должны быть приспособлены к длительному пребыванию детей. Там должны быть обустроены учебные места, освещение, резервное питание, доступ в интернет и надлежащие санитарные условия.

В Министерстве образования и науки сообщили, что будет введен ежемесячный мониторинг выполнения правительственного решения. Областные и Киевская городские военные администрации до 20 числа каждого месяца будут информировать МОН об организации образовательного процесса.

"На основе результатов мониторинга Правительство сможет принимать дальнейшие решения, необходимые для улучшения организации обучения", - отметили в МОН.

В то же время, правительство отмечает, что безопасность детей и педагогов остается приоритетом. Во время воздушной тревоги пребывание в укрытии обязательно.

Напомним, что в Киеве формат работы школ при отключении электроэнергии и водоснабжения будет зависеть от ситуации безопасности, технических возможностей заведений и способности обеспечить надлежащие условия для детей и работников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
школа правительство уроки воздушная тревога
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
В Херсонской области в результате российских обстрелов ранены пять человек
15 октября 2026, 22:08
На Прикарпатье проверяют информацию о мужчине, который мог издеваться над конем
15 октября 2026, 21:47
У нас нет плана "б"! Есть ли план б в ЕС?
15 октября 2026, 21:15
Более 10 российских атак за день: в Днепропетровской области разрушена инфраструктура и жилые дома
15 октября 2026, 21:07
В Киевской области иномарка сбила женщину прямо на переходе
15 октября 2026, 20:55
Чиновника Гостаможслужбы задержали из-за взятки на $25 тысяч
15 октября 2026, 20:25
Смертельная стрельба в Ровенской области: задержали двух подозреваемых
15 октября 2026, 19:53
СБУ задержала 5 подозреваемых в поджогах авто военных и волонтеров по заказу РФ
15 октября 2026, 19:20
В Харьковской области мужчина незаконно хранил боеприпасы
15 октября 2026, 18:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Николай Княжицкий
Марина Данилюк-Ярмолаева
Вадим Денисенко
Все блоги »