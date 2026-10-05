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05 октября 2026, 22:40

Гончаренко исключили из фракции "Европейская солидарность"

05 октября 2026, 22:40
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Фото из открытых источников
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Фракция "Европейская солидарность" заявила о прекращении сотрудничества с Алексеем Гончаренко. Это произошло после заявлений депутата о том, стоит ли договариваться с РФ

Об этом говорится в официальном заявлении франкции, передает RegioNews.

Представители фракции заявили, что решили не продолжать общий политический путь с Алексеем Гончаренко. Это они объяснили идеологическими разногласиями.

"Публичные позиции Алексея Гончаренко относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией Европейской Солидарности и ее идеологическими устоями", - говорится в заявлении.

При этом они добавили, что партийное единство не может быть формальностью по отношению к будущему Украины.

"Наша исходная позиция неизменна: мир не может оплачиваться отказом от того, ради чего и благодаря чему Украина выстояла в этой войне. Компромиссы могут быть частью пути к завершению войны. Но независимость Украины, ее европейское будущее, вопрос национальной идентичности и право самой определять систему собственной безопасности — не предмет компромисса", - сказали во фракции.

Предпосылки

2 октября депутат Алексей Гончаренко публиковал в Telegram-канале серию сообщений. В частности, речь шла о том, что с РФ нужно договариваться. Он заявил, что договориться сразу о мире невозможно, но нужно договариваться с россиянами постепенно.

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