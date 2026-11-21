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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

В Полтавском районе российский беспилотник попал на территорию частного предприятия.

Еще одно попадание БпЛА было зафиксировано в Лубенском районе на территории жилой застройки.

Предварительно, в обоих районах обошлось без пострадавших. Последствия атак еще уточняются.

Напомним, в ночь на 21 ноября вражеские войска атаковали гражданское предприятие в Ровенской области. В результате атаки разрушено здание, возник пожар.