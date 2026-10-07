Фото: ОВА

В ночь на 7 октября российские войска нанесли удар по Днепру. Также под атакой были Никопольщина и Синельниковский район

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки в Днепре повреждения получили промышленное предприятие, а также многоквартирные жилые дома и спортивный клуб.

Информация о пострадавших уточняется, на местах ли работают соответствующие службы.

На Никопольщине под ударами оказались Никополь, а также Марганецкая, Томаковская, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены частный дом и автомобили. Пострадали два человека: 65-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, а 64-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, в Синельниковском районе россияне нанесли удар по Николаевской громаде.

Напомним, в ночь на 7 октября Киев подвергся атаке российскими баллистическими ракетами. В результате удара зафиксировано попадание в трех районах столицы. К сожалению, есть погибшие.