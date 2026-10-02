Зеленский призвал усилить санкции против РФ: "Каждый российский дрон реально остановить"

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Российское производство дронов и ракет до сих пор критически зависит от иностранных компонентов, несмотря на попытки Москвы полностью локализовать их изготовление

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, цепи поставок проходят через Европу, США, Китай, Японию и другие страны. Компоненты от известных производителей продолжают попадать в Россию.

"Каждый российский дрон реально остановить еще на производственной линии", – подчеркнул Зеленский.

Президент призвал страны, через которые проходят соответствующие цепи поставок, усилить контроль и санкционное давление на Россию.

"Если Кремль избрал больше ударов, санкции должны работать и усиливаться", – заявил он.

Зеленский также сообщил, что в эту ночь Россия запустила по Украине более 100 ударных дронов, почти половина из которых – реактивные. Большинство беспилотников украинские военные обезвредили, однако есть попадания.

Также под ударами оказались Херсон, Харьков, Краматорск, Сумы, Днепропетровщина, Одесская, Киевская, Полтавская и Ровенская.

Напомним, в Киеве в результате попадания БпЛА в 25-этажку погибла 24-летняя девушка. Еще двое жителей пострадали: 49-летнюю женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения, а 33-летний мужчина получил ожоги и находится в тяжелом состоянии.