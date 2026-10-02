13:15  02 октября
В Запорожье зафиксировали случай листериоза: женщина в реанимации
12:40  02 октября
Мост Патона работает, но есть ограничения: что известно о движении в Киеве
10:54  02 октября
На Львовщине легковушка сбила полуторагодовалого ребенка
UA | RU
UA | RU
02 октября 2026, 11:18

Зеленский призвал усилить санкции против РФ: "Каждый российский дрон реально остановить"

02 октября 2026, 11:18
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Российское производство дронов и ракет до сих пор критически зависит от иностранных компонентов, несмотря на попытки Москвы полностью локализовать их изготовление

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, цепи поставок проходят через Европу, США, Китай, Японию и другие страны. Компоненты от известных производителей продолжают попадать в Россию.

"Каждый российский дрон реально остановить еще на производственной линии", – подчеркнул Зеленский.

Президент призвал страны, через которые проходят соответствующие цепи поставок, усилить контроль и санкционное давление на Россию.

"Если Кремль избрал больше ударов, санкции должны работать и усиливаться", – заявил он.

Зеленский также сообщил, что в эту ночь Россия запустила по Украине более 100 ударных дронов, почти половина из которых – реактивные. Большинство беспилотников украинские военные обезвредили, однако есть попадания.

Также под ударами оказались Херсон, Харьков, Краматорск, Сумы, Днепропетровщина, Одесская, Киевская, Полтавская и Ровенская.

Напомним, в Киеве в результате попадания БпЛА в 25-этажку погибла 24-летняя девушка. Еще двое жителей пострадали: 49-летнюю женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения, а 33-летний мужчина получил ожоги и находится в тяжелом состоянии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Китай санкции Украина РФ США война Япония Европа Зеленский Владимир
В шести областях есть обесточивания из-за обстрелов – Минэнерго
02 октября 2026, 10:17
Россияне ударили по рейсовому автобусу в Краматорске: пострадали два человека
02 октября 2026, 09:55
Россияне ударили по Харьковщине: ранены шесть человек, среди них 15-летний парень
02 октября 2026, 09:13
Все новости »
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
В Киеве адвокат за 15 000 долларов обещал фиктивное трудоустройство и бронирование от мобилизации
02 октября 2026, 14:32
Украина получила €2,9 млрд от ЕС: что известно о новом транше
02 октября 2026, 14:26
В Киеве пьяный водитель влетел в парковку: ему грозит тюрьма
02 октября 2026, 14:15
Враг атаковал Николаев: поврежден порт и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие
02 октября 2026, 13:59
Заказчиков убийства Фарион до сих пор не установили: в Нацполиции рассказали детали дела
02 октября 2026, 13:58
На Львовщине мужчина создал "Антиполицай" и "сливал" ТЦК
02 октября 2026, 13:55
В Ужгороде двое мужчин устроили стрельбу в парке Ужгорода и пытались скрыться на Tesla
02 октября 2026, 13:43
На Хмельнитчине мужчину посадили из-за рюмки
02 октября 2026, 13:35
Когда мир выбирает комфортную ложь: почему Украине пора менять правила игры
02 октября 2026, 13:30
НПЗ, аэродромы и склад боеприпасов: Зеленский рассказал об ударах по РФ
02 октября 2026, 13:21
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Все публикации »
Виктор Ягун
Виктор Шлинчак
Сергей Куюн
Все блоги »