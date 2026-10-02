13:15  02 жовтня
У Запоріжжі зафіксували випадок лістеріозу: жінка в реанімацїї
12:40  02 жовтня
Міст Патона працює, але є обмеження: що відомо про рух у Києві
10:54  02 жовтня
На Львівщині легковик збив півторарічну дитину
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2026, 13:21

НПЗ, аеродроми та склад боєприпасів: Зеленський розповів про удари по РФ

02 жовтня 2026, 13:21
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський заявив про нові удари по об’єктах на території Росії, назвавши їх відповіддю на російську ескалацію

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

"Справедливо відповідаємо на російську ескалацію нашими далекобійними санкціями. Фактично щодня є важливі результати", – заявив Зеленський.

За його словами, протягом останньої доби були уражені нафтові об’єкти у Самарському та Волгоградському регіонах.

Також, як зазначив президент, результативна робота відбулася у Чорному морі та Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському і Краснодарському регіонах. Йдеться про удари по аеродромах, підприємствах, нафтопереробних заводах, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів.

Зеленський подякував військовослужбовцям СБУ, ГУР, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Служби зовнішньої розвідки за проведену операцію.

Нагадаємо, 30 вересня та в ніч на 1 жовтня українські військові уразили склади БпЛА "Рубікон" та арсенал озброєння окупантів. Крім того, підтверджено знищення 23 вересня складів зберігання безпілотників підрозділу "Рубікон" біля Волновахи Донецької області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна удари по РФ Зеленський Володимир НПЗ
Зеленський закликав посилити санкції проти РФ: "Кожен російський дрон реально зупинити"
02 жовтня 2026, 11:18
Прикордонники вдарили дронами по укриттях та антенах росіян
01 жовтня 2026, 14:55
Всі новини »
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
У Києві п'яний водій влетів у парковку: йому загрожує в'язниця
02 жовтня 2026, 14:15
Ворог атакував Миколаїв: пошкоджено порт та цивільну інфраструктуру, є постраждалі
02 жовтня 2026, 13:59
Замовників убивства Фаріон досі не встановили: у Нацполіції розповіли деталі справи
02 жовтня 2026, 13:58
На Львівщині чоловік створив "Антиполіцай" та "зливав" ТЦК
02 жовтня 2026, 13:55
В Ужгороді двоє чоловіків влаштували стрілянину в парку Ужгорода та намагалися втекти на Tesla
02 жовтня 2026, 13:43
На Хмельниччині чоловіка посадили через чарку
02 жовтня 2026, 13:35
Коли світ обирає комфортну брехню: чому Україні час міняти правила гри
02 жовтня 2026, 13:30
У Запоріжжі зафіксували випадок лістеріозу: жінка в реанімацїї
02 жовтня 2026, 13:15
Будинки, авто та склади: росіяни пошкодили 23 об'єкти на Київщині
02 жовтня 2026, 12:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Віктор Ягун
Віктор Шлінчак
Сергій Куюн
Всі блоги »