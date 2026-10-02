НПЗ, аеродроми та склад боєприпасів: Зеленський розповів про удари по РФ

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Президент Володимир Зеленський заявив про нові удари по об’єктах на території Росії, назвавши їх відповіддю на російську ескалацію

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

"Справедливо відповідаємо на російську ескалацію нашими далекобійними санкціями. Фактично щодня є важливі результати", – заявив Зеленський.

За його словами, протягом останньої доби були уражені нафтові об’єкти у Самарському та Волгоградському регіонах.

Також, як зазначив президент, результативна робота відбулася у Чорному морі та Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському і Краснодарському регіонах. Йдеться про удари по аеродромах, підприємствах, нафтопереробних заводах, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів.

Зеленський подякував військовослужбовцям СБУ, ГУР, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Служби зовнішньої розвідки за проведену операцію.

Нагадаємо, 30 вересня та в ніч на 1 жовтня українські військові уразили склади БпЛА "Рубікон" та арсенал озброєння окупантів. Крім того, підтверджено знищення 23 вересня складів зберігання безпілотників підрозділу "Рубікон" біля Волновахи Донецької області.