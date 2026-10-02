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02 октября 2026, 10:17

В шести областях есть обесточивания из-за обстрелов – Минэнерго

02 октября 2026, 10:17
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Иллюстративное фото: pixabay
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По состоянию на утро 2 октября в результате боевых действий и обстрелов энергоинфраструктуры обесточена часть потребителей в шести областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областях.

Восстановительные работы продолжаются везде, где это разрешает ситуация с безопасностью. Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Применение ограничений на электроэнергию 2 октября не прогнозируется. В то же время вследствие непрерывных атак врага в отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться.

Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 2 октября РФ атаковала Украину 108 ударными БПЛА разного типа. Зафиксированы попадания на 11 локациях.

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