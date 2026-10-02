Россияне ударили по рейсовому автобусу в Краматорске: пострадали два человека
В пятницу, 2 октября, около семи утра российские войска нанесли удар FPV-дроном по рейсовому автобусу в Краматорске Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Краматорский горсовет.
Автобус находился на маршруте и перевозил пассажиров, когда случился удар.
В результате вражеской атаки пострадали два человека.
Напомним, в ночь на 2 октября территория Чабановской общины на Киевщине подверглась враждебной атаке. Зафиксировано попадание беспилотника в складское здание.
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
После Генассамблеи ООН: что нужно Украине для настоящего мира
02 октября 2026, 10:35В шести областях есть обесточивания из-за обстрелов – Минэнерго
02 октября 2026, 10:17Российский БпЛА попал в склад под Киевом: что известно о последствиях
02 октября 2026, 09:54Попадание БпЛА в 25-этажку в Киеве: погибла 24-летняя девушка, один из пострадавших – в тяжелом состоянии
02 октября 2026, 09:39$3 тысячи за снятие с розыска и фиктивная мобилизация: схема ТЦК в Винницкой области
02 октября 2026, 09:28Россияне ударили по Харьковщине: ранены шесть человек, среди них 15-летний парень
02 октября 2026, 09:13Торг за место за столом: чего Путин добивается от Трампа и Си
02 октября 2026, 08:54Удар по 25-этажке в Киеве: погиб человек, есть пострадавшие
02 октября 2026, 08:52Ночная атака на Сумы: повреждены три многоэтажки и машины
02 октября 2026, 08:42
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Все блоги »